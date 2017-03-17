Hollanda’da öğretmenlerden yeni eylem tehdidi

Hollanda’da 5 Ekim Perşembe günü iş bırakma eylemi gerçeleştirecek olan öğretmenler anlaşma sağlanmadığı takdirde Kasım’da yeni bir eylem planladıklarını duyurdu.
PO in Actie perşemge günü gerçekleştireceği tüm gün iş bırakma eyleminde yetkililerle anlaşma sağlanamazsa Kasım ayında 2 gün işi bırakacaklarını açıkladı. Planladıkları bu eylemden sendikaların bilgisi olmadığını ve detayların henüz görüşülmediğini belirten PO in Actie, ” artık geri adım atmayacağız. İstediğimizi alana kadar eylemlerimize devam edeceğiz ” ifadesini kullandı.
AOb sendikası da Kasım ayında planlanan yeni eylemle ilgili bilgilerinin olmadığını ve şaşırdıklarını belirterek, yeni eylemi destekleyip desteklemeyecekleri konusunda açıklama yapmaktan kaçındı.
İlkokul öğretmenleri maaşlara zam, iş yükünün hafifletilmesi ve öğretmen sayısının artırılması için uzun süredir yetkililerden somut bir adım bekliyor, ancak bu konuda değişiklik olmaması nedeniyle eylemlerine devam ediyorlar.
SONHABER.EU
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