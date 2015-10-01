Hollanda’da okumak hayal oldu

Hollanda’da kredili burs sistemi ile öğrencilerin her saniye 55 euro borçlanması, okul masraflarına zam yapılması ve ev masraflarının tavan yapması okumak isteyen gençlerin eğitimini engelliyor.

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DUO tarafından açıklanan rakamlarda eski ve yeni öğrencilerin kuruma 17,6 milyar borçlu olduğu görülüyor. 5 Yıl önce total borcun 12 milyar olduğu belirtiliyor.

Ortalama her borçlunun DUO’ya 14 bin euro borçlandığı ve hatta bazılarının ise ortalamanın çok üstünde borçlu olması öğrencileri isyan ettirdi.

Öğrenci derneği İSO başkanı Jan Sinnige, okumanın temel ihtiyaçlardan biri olduğunu hatırlatarak, ” okurken daha borçlanıyoruz. Ardından okul bitince iş bulmakta zorlanıyoruz. O yetmiyormuş gibi bir de borcumuz varken kendimize ait evimiz olması neredeyse imkansız hale geliyor. Bizden kesilen bursların eğitime harcanmasını istiyoruz. Bu para başka amaçlar için kullanıldığı takdirde artık harekete geçeceğiz” dedi.

Öğrenci Birliği LSVb başkanı Jarmo Berkhout da, ” okul harçları zamlanıyor. Son 10 yılda 446 zam yapıldı. Okul harcı 2 bin euronun üzerine çıkıyor. Bu durumda okumak neredeyse hayal oluyor ” açıklamasında bulundu.

LSVb https://verlaagjecollegegeld.nl/ kampanyasını başlatırken İSO da http://nationalestudieschuld.nl/ sitesinde öğrencilerin burs borcunun hızla yükseldiğini gösteren bir siteyi bugün hayata geçirdi.

SONHABER.EU