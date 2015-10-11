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Avrupa'nın Güçlü Medyası

Hollanda’da OPCW Açık Günü etkinliği

Hollanda’da, “Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Açık Günü” etkinliği düzenlendi.

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Hollanda’da OPCW Açık Günü etkinliği

Lahey’de halkın ilgi gösterdiği etkinlikte, OPCW uzmanları katılımcılara, kimyasal silah çeşitleri ve bunların insanlar ile dünya üzerindeki etkilerine ilişkin bilgiler verdi.

Uzmanlar ayrıca, katılımcılara, OPCW’nin kimyasal silah kullanımını önlemek amacıyla yürüttüğü çalışmaları da anlattı.

OPCW Günü kapsamında, Lahey’deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY), Uluslararası Adalet Divanı gibi bazı uluslararası kuruluşlar da kapılarını ziyaretçilere açtı ve çalışmalarıyla ilgili paylaşımlarda bulundu.

OPCW, kimyasal silah kullanımını yasaklayan “Kimyasal Silahlar Sözleşmesi”ni imzalayan ülkelerin sözleşmedeki kurallara uymasını ve bu ülkelerin ellerindeki kimyasal silahların imhasını sağlamak için faaliyetler yürütüyor.

AA

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