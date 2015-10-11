Hollanda’da OPCW Açık Günü etkinliği

Hollanda’da, “Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Açık Günü” etkinliği düzenlendi.
Lahey’de halkın ilgi gösterdiği etkinlikte, OPCW uzmanları katılımcılara, kimyasal silah çeşitleri ve bunların insanlar ile dünya üzerindeki etkilerine ilişkin bilgiler verdi.
Uzmanlar ayrıca, katılımcılara, OPCW’nin kimyasal silah kullanımını önlemek amacıyla yürüttüğü çalışmaları da anlattı.
OPCW Günü kapsamında, Lahey’deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY), Uluslararası Adalet Divanı gibi bazı uluslararası kuruluşlar da kapılarını ziyaretçilere açtı ve çalışmalarıyla ilgili paylaşımlarda bulundu.
OPCW, kimyasal silah kullanımını yasaklayan “Kimyasal Silahlar Sözleşmesi”ni imzalayan ülkelerin sözleşmedeki kurallara uymasını ve bu ülkelerin ellerindeki kimyasal silahların imhasını sağlamak için faaliyetler yürütüyor.
AA
ABD yönetimi; İran, Libya, Somali, Suriye, Yemen, Çad, Kuzey...
Alman gazeteleri, dün ülkede düzenlenen genel seçimin sonucu...
Hollanda'nın Rotterdam kentinde toplumun büyük bir kısmını o...
Avrupa-Akdeniz Göç ve Gelişme Merkezi ile Kollektif İslamofo...
Hollanda'da, Güvenlik ve Adalet Bakanlığınca "Açık Mülteci K...
Hollanda’da hane halkı borçları 2017 yılı haziran ayı sonu i...
Hollanda'da, "Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW)...
Bir yıl kadar önce Rotterdam Zuid’de (Bijerlaandslaan) hizm...
Hollanda'da ailesinden alınan 10 yaşındaki hasta Amir'in has...
Hollanda'da kesilen trafik cezalarının geçtiğimiz yıla göre ...