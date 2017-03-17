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Hollandada ötenazi kliniği talepleri karşılıyamıyor

Hollanda’da 2012 yılında açılan ülkenin ilk özel ötenazi kliniği artan talepleri karşılıyamıyor

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Hollandada ötenazi kliniği talepleri karşılıyamıyor

Ölümcül hastalara ötenazi imkanı sunan kliniğe yapılan başvuru sayısı her geçen gün artıyor. Kilinik ise kapasite olarak artık gelen talepleri karşılıyamıyor.

2017 yılının ilk 9 ayında toplam 2500 başvuru yapıldığı ve bunlardan 750 sine ötenazi uygulandığı belirtilmekte. 2016 yılında, tüm boyu yapılan başvurusu sayısı 1796 olrak gerçekleşmişti.

lümcül hastalara yasal ötenazi hakkı tanıyan ilk ülke olan Hollanda’nın Lahey kentinde 1 Mart 2012;de Gönüllü Hayatına Son Verme Derneği (NVVE) tarafından kurulan klinik, içinde bir doktor ve bir hemşirenin bulunduğu toplam 7 kişilik tıbbi ekipten oluşuyor.

Ülkedeki mevcut yasaya göre çalışan klinikte, herhangi bir sebeple ötenazi istekleri aile hekimleri tarafından kabul edilmeyen ve iyileşme umudu olmayan hastalara hizmet veriliyor. Kliniğe, 18 yaşın üstünde olan ve ötenazi istekleri doktorları tarafından kabul edilmeyen herkes başvuruda bulunabiliyor.
Klinikteki uzmanlar, başvuruda bulunan hastaların aile hekimleri ve yakınlarıyla görüşerek, bağımsız bir doktordan da rapor aldıktan sonra ötenaziye karar veriyor.

2002 yılında ötenazi yasasının kabul edildiği Hollanda;da yılda 10 binden fazla kişinin gönüllü bir şekilde hayatına son vermek için doktorlara başvuruda bulunduğu belirtiliyor.

Türkinfo

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