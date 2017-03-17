Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Hollanda’da park ücreti isyanı

Hollanda’da özellikle Amsterdam, Den Haag ve Rotterdam gibi kentlerde park ücretlerinin yüksek olmasına tepki gösteren vatandaşların yanı sıra branş yetkilileri de belediyeleri sorumsuzlukla suçladı.

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Hollanda’da park ücreti isyanı

Detailhandel Nederland tarafından 36 bütük şehirlerdeki park ücretleriyle ilgili yapılan araştırmada 2012 yılından bu yana bazı belediyelerin park ücretlerine yapılan zamlarla yüzde 60’lara varan kazanç elde ettiğini ortaya koydu.

Uzun süredir vatandaşların da yakındığı bir konu olan park ücretlerinin özellikle şehir merkezlerinde çok yüksek olması dezavantaj olarak nitelendirildi. Belediyelerin park ücretlerini yüksek tutmasına anlam veremediklerini belirten yetkililer, ” bu konuda belediyeler sorumsuz davranıyor. Şehir merkezlerine ulaşmak isteyen kişilerin bir nevi önü kesiliyor” dedi.

Assen’da boş mağaza sayısı zirvedeyken park ücretlerine zam yapılmasına anlam veremediklerini belirten Detailhandel Nederland yönetim kurulu üyesi Dolf Kloosterziel, ” doğru park uygulaması kentin kartvizitidir ” sözlerine yer verdi.

Araştırmada Hollanda’nın başkenti Amsterdam en yüksek park ücreti ile zirvede yer alıyor.

SONHABER.EU

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