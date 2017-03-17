Hollanda’da polis ceza kesemiyor

Hollanda’da polisin ceza kesmek için kullandığı uygulamada arıza oluştuğu ve ceza kesemediği belirtildi.
Arızanın Dünya genelinde yapılan siber saldırı ile ilgili olmadığını açıklayan emniyet genel müdürlüğü, teknik sorunlardan dolayı MEOS app uygulamasının kullanılamadığını bildirdi.
Arızanın Salı akşamı başladığı ve hala devam ettiği aktarıldı. Emniyet konuyla ilgili yaptığı açıklamada dijital ceza kesilemediğini ancak ceza kağıtlarıyla polisin işini yapmaya devam ettiğini ifade etti.
Yapılan siber saldırı konusunda ise emniyet sisteminde alınan önlemlerle aşırı güvenlik nedeniyle ihbar gibi işlemlerin normalinden daha uzun sürdüğü paylaşıldı.
SONHABER.EU
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