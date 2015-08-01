” Hollanda’da polis işini yapmaktan korkar hale geldi ”

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Polis sendikası ACP baikanı Gerrit van de Kamp, Hollanda’da polis memurları ile ilgili haberleri ve tepkileri değerlendirdi. Van de Kamp, ” uzun süredir polislerimizle ilgili yapılan olumsuz haberler ve verilen tepkiler emniyet görevlilerimizin işlerini yaparken çekimser davranmasına neden olmaya başladı. Bu böyle yürümez. Olaylarla ilgili fikir beyan edebilirsiniz, ancak bunu polisin kişiliği ve mesleğine saygı göstererek yapmalısınız” yorumunda bulundu.

Son olarak zwarte piet protestolarında güç kullanan polislerin fotoğraflarıyla hazırlanan afişlerde Pokemonla polislerin kıyaslanmasına tepki gösteren van de Kamp, ” polisler sankı oyun oynuyor. Gerçek hayatta işler o oyunda olduğu gibi değil. Böyle bir tavır sergilenmesi artık polislere karşı verilen tepkilerde sınırın aşıldığını gösteriyor. Bu durum polislerimizde ‘halk bizi istemiyor’ veya ‘ acaba müdahele etmem gerekir mi ?’ gibi düşüncelere yol açmasından dolayı, polislerimiz işlerini yapmaktan çekinir hale geldi. Buna artık dur denmeli! ” açıklamasında bulundu.

ACP Başkanı hazırlanan afişlerin incelenerek cezasının olup olmadığının araştırılmasını istedi.

SONHABER.EU