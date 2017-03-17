Hollanda’da polis sendikası’ndan ilk iftar programı

Hollanda’da çeşitli bölgelerde emniyet birimlerinde düzenlenen iftar yemeklerinin ardından Polis Sendikası NPB de ilk kez bir iftar programı düzenlemeye hazırlanıyor.
Foto: Youtube (Rotterdam polisi geçmiş iftar programından)
Hollanda’nın en büyük polis sendikası NPB farklı etnik köken ve kültüre sahip polis memurlarının birbirlerinden uzak olduğunu fark ettiklerini, bu nedenle iftar proğramı düzenleyerek aralarında bağ oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.
NPB yöneticisi Lathouwers, ” farklı kökenli polis memurlarının birbirinden ne kadar uzak olduklarını gördüğümüz gibi aldığımız bir diğer sinyale göre bazı polislerin çeşitli etnik gruplarla ilgili yakışık almayan şakalara başvurduğunu da farkındayız. Bunu kabul edemeyiz ” dedi.
Sendika, iftar programı ile etnik kökenleri farklı olan polisleri bir araya getirebilmek ve kaynaşmalarını sağlamanın mümkün olabileceğini vurgulayarak, ” sadece emniyet birimi içerisinde değil, dışarıda da farklı kökenli vatandaşlarımızla kaynaşmamız gerek. Bu nedenle iftar programımıza bazı cami yöneticilerini de davet ettik ” açıklamasında bulundu.
Amsterdam emniyeti 15 yıldır düzenli olarak iftar programı düzenliyor. Burada bir imamın iftar saatinde ezan okumasına VVD’li Milletvekili Tellegen ” din ve devlet işlerini ayırın. Bu ezan oraya hiç yakışmamış ” sözleriyle tepki göstermişti. Amsterdam emniyeti ise ” Ezan okunmasından rahatsız olmadık. Salonda Müslümanlarda olduğu ve iftar da ezan okunduğunda yemek yendiği için bizim açımızdan sorun olmadı ” ifadesini kullanmıştı.
Hollanda Emniyet Genel Müdürlüğü ise iftar programlarının birleştirici ve polis memurlarını kaynaştırmak için çok iyi bir fırsat olduğunu söyleyerek, çalışma arkadaşlarının yanı sıra toplum ile aradaki bağın güçlenmesine de vesile oluyor ” dedi.
SONHABER.EU
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