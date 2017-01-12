Hollanda’da polis vatandaşı uyardı !

Hollanda’da vatandaşa e posta yoluyla gönderilen ‘polis uyarı’ mesajıyla ilgili emniyetten açıklama geldi.
Kuzey Hollanda emniyet birimi tarafından yapılan açıklamada, sahte mail ile vatandaşı dolandırmaya çalışan bir hacker tespit edildiği ve gelen e posta’ya itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.
Emniyet Pazartesi günü 20 bin kişiye e posta göndereceğini ve nedeninin ise vatandaşların giriş kodlarının gözaltına alınan bir bilgisayar korsanı tarafından ele geçirdiği şüphesi olduğu açıklanmıştı.
Bunu fırsat bilen bir hacker’ın vatandaşlara ‘ polis uyarı’ maili göndererek içerisinde daha önce polisin mektup gönderdiğini ve içeriği görmek için download linki’nin kullanılması gerektiğini belirterek kişisel bilgileri ele geçirmeye çalıştığı bilgisi verildi.
Polis, vatandaşların bu sahte e-mail’e kesinlikle itibar etmemesini ve link’e tıklamaması yönde uyarıda bulunuyor.
Polis’in vatandaşlara gönderdiği mail içerisinde download linki’nin bulunmadığının altı çizildi. Bu sayede vatandaşların sahte e-mail’ı tespit etmesinin kolaylaştığı vurgulandı.
SONHABER.EU
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