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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Hollanda’da Polislere başörtüsü izni onaylanmadı

Hollanda emniyet genel müdürlüğü polis memurlarına başörtüsüne izin verilmeyeceğini ve bu tartışmanın artık son bulmasını belirtti.

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Hollanda’da Polislere başörtüsü izni onaylanmadı

Hollanda emniyet genel müdürü Erik Akerboom yaptığı açıklamada polis memurlarının başörtüsü kullanmalarına onay çıkmadığını ifade etti. Başörtüsünün ünifromanın bir parçası olmayacağını aktaran Akerboom, destekleyen ve desteklemeyenler arasında yapılan tartışmaların da haddini aştığını söyledi. Bu nedenle tartışmaya son noktayı koyarak başörtüsünde izin verilmeyeceğini bildirdi.

Geçtiğimiz hafta Amsterdam emniyet il genel müdürü Pieter Jaap Aalbersberg kentte görevli polis memurların yarısının yabancı kökenlilerden oluşmasını istediği gerekçesiyle başörtüsüne izin vereceklerini duyurmuştu. Ancak konu Hollanda gündemine bomba gibi düşmüş başta siyasiler ve çoğu vatandaş tarafından tepki ile karşılanmıştı.

Akerboom, Amsterdam teşkilatının önerisine yeterli destek gelmediği için başörtüsü yasağına devam edileceğini açıkladı.

SONHABER.EU

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