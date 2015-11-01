Hollanda’da polislere başörtüsüne izin verilecek

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AD gazetesine konuşan Amsterdam il emniyet müdürü Pieter-Jaap Aalbersberg, emniyette çalışacak yeni polis memurlarının yarısının yabancı kökenli olmasını istediğini ve bu nedenle başörtüsüne izin vermeyi düşündüklerini bildirdi.

Yeni alınacak polis memurlarının yarısının yabancı kökenli olmasını istemelerinin sebebini, Amsterdam’ın çok kültürlü bir kent olması ve bunun da emniyete yansıması gerektiği olarak aktaran Aalbersberg, şu an Amsterdam emniyetinde görevli olan polis memurlarının yüzde 18 olduğunu açıkladı.

Amsterdam emniyetinin bu kararına halk ve siyasilerden tepkiler yağdı. Özellikle VVD’li Dİlan Yeşilgöz, başörtüsünün polislerin görevinde yeri olmadığını ifade etti ve emniyete seslenerek, laikliği savundu. PVV lideri Wilders da bu duruma tepki gösterirken sosyal medyada üzerinden Hollandalı vatandaşların da oldukça tepkili olduğu görülüyor.

SONHABER.EU