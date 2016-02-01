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Avrupa'nın Güçlü Medyası

Hollanda’da referandum için adresler belli oldu

Türkiye’de 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak referandum ile ilgili olarak yurtdışı oy verme adresleri ve tarihleri belli oldu.

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Hollanda’da referandum için adresler belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu tarafıundan yapılan açıklamaya göre Hollanda’da referandum için oy verilecek adres ve günlerin de yer aldığı duyuru şöyle:

Anayasa Değişikliği Halkoylaması çerçevesinde oy verme işlemleri Hollanda’da 5-9 Nisan 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
Gümrük kapılarında ise oylama verme işlemi 27 Mart Pazartesi günü başlayıp 16 Nisan Pazar günü sona erecektir.

Hollanda’da Rotterdam, Amsterdam ve Deventer Başkonsolosluklarınca oluşturulan seçim merkezlerinin adresleri ise şöyle:

-GIA Exhibition Center
De werf 11, 2544 EH, DEN HAAG

– RAI Conference Center
Europaplein 2, 1078 GZ AMSTERDAM

-Sport-En Belevingscentrum de Scheg
Piet van Donkplein 1, 7422 LW DEVENTER

Yurtdışındaki oy verme işlemi ülkelerin yerel saatlerine göre 09:00-21:00 arasında gerçekleşecektir.

STK tarafından yapılan duyuruda vatandaşlar bazı konularda da uyarılarak, sandık alanında hiç kimse, başkalarının görebileceği şekilde bir siyasi partiye ait rozet, amblem veya benzeri işaretler veya propaganda amaçlı yayınlar taşıyamaz; yazılı, sözlü veya görüntülü propaganda yapamaz, denildi.

©SONHABER.EU

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