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Avrupa'nın Güçlü Medyası

Hollanda’da sağlık sektöründe yolsuzluk mücadelesi

Zorgverzekeraars Nederland’ın raporuna göre Hollanda’da sağlık sektöründe yapılan incelemeler sonucu daha çok yolsuzluk vakalarının günyüzüne çıktığı belirtiliyor.

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Hollanda’da sağlık sektöründe yolsuzluk mücadelesi

Son yıllarda özellikle PGB evde bakım yardımı alanında çok sayıda yolsuzluk yapıldığını belirten kurum, 2016 yılında 18,9 milyon euro yolsuzluk yapıldığını açıkladı. Bu rakamın 2015 yılında 11,1 milyon euro olduğu aktarılıyor.

Sağlık sigortası firmalarından deklare edilen miktarların yapılan masrafların çok üstünde olduğuna dikkat çekilirken, bir çok yolsuzluğun günyüzüne çıkarılmasının yanı sıra yolsuzluğun artış göstermesinin endişe verici olduğu belirtildi.

Sağlık sigortası kurumlarının basın sözcüsü 2015 yılında totalde 485 milyon euro deklare başvurularının olduğunu ve 2016’da ise 367 milyon euroya ulaşıldığını bildirdi. Sözcü, ” bunlar bizim şimdilik tespit edebildiklerimiz” dedi.

SONHABER.EU

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