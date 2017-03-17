Hollanda’da Seçim Kurulu oy pusulasına el attı

Hollanda’da Mart ayında yapılan genel seçimde yaşanan sorunları değerlendiren Seçim Kurulu, oy pusulalarının kullanışlı olmadığını belirterek acilen değiştirilmesini istedi. Vatandaşların diğer şikayetlerinin de dikkate alındığı bildirildi.

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15 Mart genel seçimde dijital oy sayma işleminin güvenli olmadığı nedeniyle elle sayma yapılmıştı. Bu konuya da değinen Seçim Kurulu, oy pusulalarının vatandaş için daha kullanışlı olmasını ve dijital sayım için gerekli tüm çalışmaların yapılmasını istedi.

Oy pusulasının çok büyük ve karmaşık olduğunu ifade eden Seçim Kurulu, vatandaşın oy vermek istediği kişiyi bulmakta zorlandığını ve sandıkların çabuk dolması gibi sorunlarla karşılaştıklarını ifade etti.

Seçim Kurulu seçimde yaşanan olumsuzlukların dikkate alınmasını ve birdahaki seçimde hepsinin giderilmesiyle birlikte oy kullanma işleminin kolaylaştırmak gerektiğini savundu.

SONHABER.EU