Hollanda’da seçmenlerin yarısından fazlası oy kullandı

İpsos araştırma merkezi tarafından 18.00’da yayınlanan son rakamlarda Hollanda genelinde oy kullanan seçmen sayısının yüzde 55’e ulaştığı belirtildi.
Alınan son bilgilerde çoğu yerde kuyruklar oluştuğu, hatta oy pusulalarının yetmediği ve ekstra sandıkları yerleştirildiği aktarılıyor. 2012 yılında aynı saatlerde oy kullananların oranı yüzde 48 olarak açıklanırken, 12,7 milyon seçmenin 9,7 milyonu oyunu kullanmıştı. Totalde yüzde 74,6 seçmenin oy kullandığı bildirildi.
15 Mart 2017 seçim günü öğle saatlerinde seçmenlerin üçte birinin oyunu kullandığı ve seçime yoğun ilgi olduğu bilgisi veriliyor.
Akşam saatlerinde Rotterdam ve Utrecht kentlerinde oy kullanma oranının yüzde 50’nin üzerine çıkması dikkat çekiyor.
SONHABER.EU
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