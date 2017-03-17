Hollanda’da şiddetli yağışlar kuraklığı önledi

Meteoroloji uzmanları normal şartlarda Temmuz ayında iki haftada yağan yağmurun 1 günde gerçekleşmesinin Hollanda’da kuraklığı önlediğini belirtti.
Hollanda’da aşırı sıcaklardan dolayı geçtiğimiz haftalarda kuraklık alarmı verilmiş ve orman yangını riskinin çok yüksek olduğu bildirilmişti.
Şiddetli yağışların etkili olması nedeniyle kuraklığın önlendiğine dikkat çeken uzmanlar, özellikle Zeeland, Guney Hollanda ve Kuzey Brabant bölgesinin batı kesiminde 30-40 milimetreyi bulduğunu aktardı.
Yağışların aynı zamanda çiftçilerin de yüzünğ güldürdüğü belirtildi.
SONHABER.EU
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