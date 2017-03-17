Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Hollanda’da sol cephesi hükümete karşı birleşti

Hollanda’da sol cephesi Groenlinks, SP ve PvdA yeni hükümete karşı ortak hareket edeceğini duyurdu.

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Hollanda’da sol cephesi hükümete karşı birleşti

Foto: RTL Nieuws

RTL Nieuws haber sitesinde yer alan bilgilerde üç partinin Rutte III hükümetine karşı ortak mücadele edeceği aktarıldı.

Groenlinks, SP ve PvdA liderleri Jesse Klaver, Emile Roemer ve Lodewijk Asscher yeni hükümetin özellikle sağlık, eğitim ve vergi alanındaki planlarına karşı ortak çalışma başlattıklarını açıkladı.

Sol cephesinde yapılan anlaşmada BTW artışının durdurulması, eigen risico’nun tamamen kaldırılması, öğretmenler, polis memurları ve sağlık çalışanları için ekstra bütçe gibi konuların yer aldığı bildiriliyor.

SONHABER.EU

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