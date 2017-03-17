Hollanda’da sol cephesi hükümete karşı birleşti

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Foto: RTL Nieuws

RTL Nieuws haber sitesinde yer alan bilgilerde üç partinin Rutte III hükümetine karşı ortak mücadele edeceği aktarıldı.

Groenlinks, SP ve PvdA liderleri Jesse Klaver, Emile Roemer ve Lodewijk Asscher yeni hükümetin özellikle sağlık, eğitim ve vergi alanındaki planlarına karşı ortak çalışma başlattıklarını açıkladı.

Sol cephesinde yapılan anlaşmada BTW artışının durdurulması, eigen risico’nun tamamen kaldırılması, öğretmenler, polis memurları ve sağlık çalışanları için ekstra bütçe gibi konuların yer aldığı bildiriliyor.

SONHABER.EU