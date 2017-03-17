Hollanda’da son 40 yılın kuraklığı yaşanıyor

Hava sıcaklarının artması ile birlikte Hollanda’da son 40 yılın en kurak günleri yaşanıyor.
Hollanda Meteorolloji ( KNMI ) yetekilileri kuraklıkla birlikte bir başka tehlikeye daha dikkat çekerek vatandaşların azami şekilde dikkatli olmalarını istedi.
Normal mevsim şartlarında yılın bu günlerinde düşen yağış miktarı 140 milimetre olurken son günlerde yaşanan sıcaklıklar dolayısı ile bu miktarın 5 milimetreye düştüğü ifade edilerek kuraklığın boyutu gözler önüne serildi.
Kurak ve sıcak havaların bir hafta kadar daha süreceği, hava scaklığının 25 derece ile 31 derece civarında beklendiği belirtildi.
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