Hollanda’da sosyal medya mercek altına alınıyor

Hollanda’da 15 Mart 2017 tarihinde yapılacak olan genel seçimler için alınan önlemler arasında savcılığın sosyal medya’yı takibe alacağı belirtildi.
Başsavcı Theo Hofstee Hollanda’da yapılacak olan genel seçimler öncesinde alınan önlemlerle ilgili bilgi verdi. Hofstee özellikle sosyal medya üzerinden siyasileri hedef alan ırkçı ve tehdit mesajlarını mercek altına alacaklarını belirtti.
Seçim döneminde siyasilerin tartışmalarının vatandaşa da yansıyacağını aktaran Hofstee, duyguların hakim olduğu bu dönemlerde savcılık olarak sıkı takipte olmaları gerektiğini ifade etti.
Herkesin düşüncesini ifade etmekte özgür olduğunu bildiren Hofstee, ” insanlar düşüncelerini aktarırken bunu sevgi ve saygı çerçevesi içerisinde gerçekleştirmelidir. Irkçı ve tehdit içerikli mesajlar takibe alınacaktır” dedi.
SONHABER.EU
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