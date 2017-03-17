Hollanda’da su yok, Belçika su kullanımını yasakladı

Belçika kavurucu sıcaklar nedeniyle çeşme suyunun tükenmeye başladığı ve gereksiz yere kullanılmasının yasaklandığını bildirdi. Hollanda’da ise bazı yerlerde su olmadığı aktarıldı.
Hollanda’nın Nijmegen ve Beuningen kentlerinde çeşme suyunun olmadığı bildirilirken, vatandaşların su doldurma noktalarından suyu temin edebilecekleri duyuruldu. Yüzlerce hanenin suyu olmadığını belirten mahalle sakinleri, yılın en sıcak günü olması beklenen bugün susuz kalmalarına çok şaşkın olduklarını ifade etti.
Su firması Vitens yaptığı açıklamada problemin en kısa sürede çözüleceğini ve suların olmamasının sıcaklar nedeniyle tükenmesi gibi bir durum ile bağlantılı olmadığını belirtti.
Belçika’da ise yetkililer suyun tükenmesini aşırı sıcaklıklara bağlayarak, ” Çeşme suyu tükenmek üzere. Gereksiz yere suyu kullanmayın ” uyarısında bulunarak, kullanımı yasakladığını açıkladı.
SONHABER.EU
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