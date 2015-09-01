Hollanda’da sürücülere uyuşturucu testi geliyor

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Sürücülerin uyuşturucu kullanıp kullanmadıkları, mobil uyuşturucu testi ile 3 dakikada tespit edilebilecek.

Trafikte uyuşturucu denetimine ilişkin düzenleme nihayet yapıldı ve 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek yeni uygulama ile trafikte sürücülere alkol testinin yanı sıra uyuşturucu kontrolü de yapılacak. Sürücülerin uyuşturucu kullanıp kullanmadıkları, mobil uyuşturucu testi ile 3 dakikada tespit edilebilecek.

Kullanılacak mobil uyuşturucu cihazlarının basit, hijyenik ve güvenilir sonuçlar verdiğini belirten polis yetkilisi, “Mobil uyuşturucu testiyle, 3 ila 8 dakika arasında kişinin uyuşturucu kullanıp kullanmadığını, hatta hangi uyuşturucuyu kullandığını da tespit edine bilinecek.

Tükürük yoluyla uyuşturucu madde tespiti yapan cihaz ile sürücülerin trafikte psiko-aktif madde, uyuşturucu ve ilaç tesiri altında olup olmadıkları kontrol edilecek.

Türkinfo