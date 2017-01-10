Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

” Hollanda’da tecavüze uğradım, suçluyu bulun ”

İngiltere’de bir adam 11 yaşında Hollanda’da tecavüze uğradığını belirterek suç duyurusunda bulundu.

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” Hollanda’da tecavüze uğradım, suçluyu bulun ”

BBC’de yer alan bilgilere göre 1985 yılında 11 yaşındayken Hollanda’nın Utrecht kentinde tecavüze uğradığını belirten kişinin izci kampında yaşadıklarını yıllar sonra polise anlattığı ve suçlunun bulunması için suç duyurusunda bulunduğu belirtiliyor.

İngiliz savcının yaptığı açıklamada, olayın detayli bir şekilde incelendiğini belirtti. Ancak sonuçlarla ilgili bilgi vermeyen savcılık, 1985 yılınınTemmuz ve Ağustos aylarında izci kampında bulunan kişilerin kendileriyle irtibata geçmesi ricasında bulundu.

Söz konusu izci merkezinin 80’li yıllardan Avrupalı’lar arasında oldukça popüler olduğu aktarıldı.

SONHABER.EU

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