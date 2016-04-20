Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Hollanda’da tekrar kar yağışı bekleniyor

Geçtiğimiz haftasonu Hollanda’nın bazı bölgelerinde etkili olan kar ve buzlanmalar vatandaşlara zor anlar yaşatmıştı. Uzmanlar önümüzdeki günler için kar uyarısında bulundu.

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Hollanda’da tekrar kar yağışı bekleniyor

Weerplaza tarafından verilen bilgilere göre Perşembe gününden itibaren ülkede kar yağışı bekleniyor. Ülke genelinde hava durumunun farklılıklar gösterebileceğinin altını çizden Weerplaza kar yağışının her bölge için geçerli olmadığını ancak buzlanmalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Bazı bölgelerde bir kaç santimetre kar oluşacağı bildirilirken, trafikte yoğunluğa sebep olabileceği belirtildi.

Geçtiğimiz haftasonu buzlanmadan dolayı yaşanan sorunların tekrar edip etmeyeceği konusunda henüz bir tahminde bulunamayacaklarını belirten uzmanlar, sadece buzlanma yerine karın da yağmasının sürücülerin işini kolaylaştırdığını bildirdi.

SONHABER.EU

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