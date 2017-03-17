Hollanda’da terör alarmı vatandaşları korkuttu

Hollanda’nın Rotterdam kentinde, konser terör istihbaratı nedeniyle iptal edildi. Konser alanında bulunanlar, ” terör giderek bize yaklaşıyor ” sözlerine yer verdi.

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Hollanda’nın Rotterdam kentinde bir rock konseri terör istihbaratı nedeniyle iptal edildi. İstihbaratı İspanyol polisi verdi. Konser alanı yakınında İspanya plakalı minibüs bulundu. İçerisinde gaz tüpleri bulunan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı.

Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb, terör ihbarı ve minibüsün bağlantılı olup olmadığının henüz açıklığa kavuşmadığını söyledi.

Hollanda polisi, Kaliforniyalı rock grubu Allah-Las’ın konserinin İspanyol polisinin istihbaratından sonra iptal edildiğini bildirdi.

NTV