Hollanda’da trafik çilesi bitmiyor

ANWB tarafından yayımlanan rapora göre Hollanda’da trafik çilesi her geçen yıl artıyor. Özellikle belirli noktalarda daha da artması bekleniyor.
ANWB trafik yoğunluğunun 2014 yılında zirve yaptığı ve bugüne kadar artış göstermeye devam ettiğini belirtti. 2016 yılında trafik yoğunluğunda yüzde 12 artış olduğu aktarıldı.
Yetkililer, 2014 yılında ekonominin düzelmeye başlamasından dolayı kurumsal araçların trafikte yoğunlaşmaya başladığını ve buna bağlı olarak her yıl daha da artacağını tahmin ederek trafik çilesinin devam edeceğini bildirdi.
2016 yılında trafiğin en yoğun olduğu tarih 1 Kasım olarak belirtilirken, o gün trafiğin 928 olduğu bilgisi verildi.
Yoğun olan noktaların A4 Den Haag-Amsterdam yolunda Leidschendam ile Zoeterwoude arasında olduğu bildirildi. A20 karayolunun da ülkede trafiğin zirve yaptığı noktalar arasında yer aldığı aktarıldı.
ANWB, 2017 yılında da trafik yoğunluğunun artacağını ifade etti.
SONHABER.EU
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