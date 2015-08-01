Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Hollanda’da trafik çilesi bitmiyor

ANWB tarafından yayımlanan rapora göre Hollanda’da trafik çilesi her geçen yıl artıyor. Özellikle belirli noktalarda daha da artması bekleniyor.

A+A-

Hollanda’da trafik çilesi bitmiyor

ANWB trafik yoğunluğunun 2014 yılında zirve yaptığı ve bugüne kadar artış göstermeye devam ettiğini belirtti. 2016 yılında trafik yoğunluğunda yüzde 12 artış olduğu aktarıldı.

Yetkililer, 2014 yılında ekonominin düzelmeye başlamasından dolayı kurumsal araçların trafikte yoğunlaşmaya başladığını ve buna bağlı olarak her yıl daha da artacağını tahmin ederek trafik çilesinin devam edeceğini bildirdi.

2016 yılında trafiğin en yoğun olduğu tarih 1 Kasım olarak belirtilirken, o gün trafiğin 928 olduğu bilgisi verildi.

Yoğun olan noktaların A4 Den Haag-Amsterdam yolunda Leidschendam ile Zoeterwoude arasında olduğu bildirildi. A20 karayolunun da ülkede trafiğin zirve yaptığı noktalar arasında yer aldığı aktarıldı.

ANWB, 2017 yılında da trafik yoğunluğunun artacağını ifade etti.

SONHABER.EU

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Türk hacker ordusu geliyor Türk hacker ordusu geliyor

Siber saldırılara karşı genç bilişimcilerden oluşan bir ordu kurulması için btk düğmeye bastı. ekibe giren genç hacker’lara 6-10 bin li...

Yalan habere karşı savunma merkezi Yalan habere karşı savunma merkezi

Almanya sosyal medya üzerinden yayılan ve gerçeği yansıtmayan haberlere karşı savunma merkezi kuruyor. Yalan haberden en çok Türkler et...

PKK’nın haber ajansının müdürü serbest bırakıldı PKK’nın haber ajansının müdürü ser...

Fransız vatandaşı olduktan sonra Maxime Azadi adını kullanmaya başlayan Demiralp'in tutukluluğuna yapılan itiraz, karara bağlandı....

Türk Federasyonuna bombalı paket bırakıldı Türk Federasyonuna bombalı paket bırakıl...

Belçika Türk Federasyonu Başkanı Ömer Zararsız'ın verdiği bilgiye göre, öğle saatlerinde federasyon binasının önüne içinde paket olan b...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)

﻿
SON EKLENEN HABERLER
Türk hacker ordusu geliyor Türk hacker ordusu geliyo...

Siber saldırılara karşı genç bilişimcilerden oluşan bir ordu...

Yalan habere karşı savunma merkezi Yalan habere karşı savunm...

Almanya sosyal medya üzerinden yayılan ve gerçeği yansıtmaya...

PKK’nın haber ajansının müdürü serbest bırakıldı PKK’nın haber ajans...

Fransız vatandaşı olduktan sonra Maxime Azadi adını kullanma...

Türk Federasyonuna bombalı paket bırakıldı Türk Federasyonuna bombal...

Belçika Türk Federasyonu Başkanı Ömer Zararsız'ın verdiği bi...

Hollanda’da birikim yapmak zorlaştı Hollanda’da birikim...

Hollanda'da Merkezi İstatistik Bürosu tarafından yapılan ara...

Suriye’de halktan muhaliflere çağrı Suriye’de halktan m...

Rejim kuşatması altındaki Doğu Guta halkı, muhaliflere birle...

” Hollanda’da polis işini yapmaktan korkar hale geldi ” ” Hollanda’da...

Son dönemlerde Hollanda polisi ile ilgili basında yer alan h...

Hollanda’da trafik çilesi bitmiyor Hollanda’da trafik ...

ANWB tarafından yayımlanan rapora göre Hollanda'da trafik çi...

‘ZA’ dünya devlerine kafa tutuyor! ‘ZA’ dünya devlerine kaf...

Hollanda’da başarılarıyla kısa sürede adından söz ettiren gü...

Belediye başkanları vatandaşa müdahele edebilecek Belediye başkanları vatan...

Hollanda Temsilciler Meclisinde kabul edilen önergeye göre b...

VIDEO GALERİ