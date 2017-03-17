Hollanda’da trafik kazalarındaki artış önlenemiyor

Hollanda 2020 yılında trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısının 500’ü geçmemesi için büyük çaba sarfetse de ölümle sonuçlanan kazalar artmaya devam ediyor. Polis ve Veilig Verkeer Nederland ülke genelinde ortak çalışma başlattı.

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Hollanda hükümeti daha önce yaptığı açıklamada 2020 yılında trafik kazasından hayatını kaybedenlerin sayısının 500’ü geçmemesini hedef olarak belirlediklerini aktarmıştı. Ancak son iki yılda ulaşılan rakamlar ele alındığın da bunun gerçekleşmesi imkansız gibi görünüyor.

STAR tarafından hazırlanan raporda 2016 yılında 629 kişi trafik kazasında hayatını kaybetti. 2017 Yılının ilk 6 ayına bakıldığında bu yıl da ölenlerin sayısında azalma olmayacağı görülüyor.

Rapordaki verilere göre ortalama haftada 12 kişi trafik kazasından hayatını kaybediyor. Son yıllarda bazen 1 günde 7 kişinin trafikte hayatını kaybettiğinin altı çiziliyor. Yapılan incelemelerde son 3,5 yıl içerisinde ölümcül trafik kazalarının genelde hız sınırı 50 olan yerlerde olduğu ve trafik kazalarında yüzde 41’inin ikamet ettiği kentte hayatını kaybettiği belirtildi. Hayatını kaybedenler arasında 70 yaş üzeri bisiklet kullanıcıları dikkat çekiyor.

STAR’a göre ölümle sonuçlanan trafik kazaları genelde Perşembe günü 14.00-16.00 arasında gerçekleşiyor. Nedeni ise trafiğin yoğun olmadığı için sürücülerin daha hızlı araç kullanmaları. Belirlenen saatlerin çocukların bisiklet ve scooter ile okuldan eve dönüş saatine denk gelmesi sürücüler tarafından dikkate alınmadığı aktarıldı.

Polis, vatandaşın trafikte daha bilinçli olması ve senede bir gün trafikte can kaybı olmadan geçirilmesi için harekete geçti. Polis ve Veilig Verkeer Nederland ülke genelinde ortak çalışma başlattı ve 21 Eylül trafikte can kaybı olmadan geçirilmesi gereken gün olarak belirlendi.

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