Hollanda’da Türk aile yaşadığı şoku atlatamıyor

Yaklaşık 5 ay önce Hollanda’nın Nijmegen kentinde bir Türk ailenin evine giren hırsızlarla karılaşması sonucu yaşadıkları şok ve 6 yaşındaki çocuklarının ruh hali herkesi üzdü.

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Opsporingverzocht tarafından ele alınan olayda kayıplara karışan hırsızlardan birinin hala yakalanmadığı aktarıldı.

Proğrama yaşadıklarını anlatan babayı 6 yaşındaki oğlunun hırsızlardan etkilenip yaptığı resimde babasına kurşun yağdırdıklarını ifade etmesi gözyaşlarına boğdu. Eve girdikleri sırada hırsızlarla karşılaşan ailenin çocuk beklediği ve annenin 8 aylık hamile olduğu, daha öncede düşük yaptığı için bebek konusunda hassas olmaları da olayın korkunçuğunu gözler önüne seriyor.

Hırsızlarla boğuşan babanın sol gözüne aldığı darbe sonucu kalıcı hasar oluştuğu ve hırsızlardan birini yakaladığı belirtildi. Ancak diğerinin ise bahçe kapısından kaçmayı başardığı aktarıldı.

Yüzleri maskeli olduğundan eşgalleriyle ilgili bilgi veremeyen genç çift, sadece Fas aksanı ile konuştuklarını hatırladıklarını ifade etti. Yaşadıklarını hala unutamayan ve psiokolojik destek alan aile oğullarının evde tahtadan bir kılıç bulduğunu ve onunla uyuduğunu belirtti.

Opsporingverzocht proğramında Türk ailenin yaşadığı korkuç olayla ilgili yayınlanan görüntüler:

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