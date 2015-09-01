Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Hollanda’da Türk aile yaşadığı şoku atlatamıyor

Yaklaşık 5 ay önce Hollanda’nın Nijmegen kentinde bir Türk ailenin evine giren hırsızlarla karılaşması sonucu yaşadıkları şok ve 6 yaşındaki çocuklarının ruh hali herkesi üzdü.

A+A-

Hollanda’da Türk aile yaşadığı şoku atlatamıyor

Opsporingverzocht tarafından ele alınan olayda kayıplara karışan hırsızlardan birinin hala yakalanmadığı aktarıldı.

Proğrama yaşadıklarını anlatan babayı 6 yaşındaki oğlunun hırsızlardan etkilenip yaptığı resimde babasına kurşun yağdırdıklarını ifade etmesi gözyaşlarına boğdu. Eve girdikleri sırada hırsızlarla karşılaşan ailenin çocuk beklediği ve annenin 8 aylık hamile olduğu, daha öncede düşük yaptığı için bebek konusunda hassas olmaları da olayın korkunçuğunu gözler önüne seriyor.

Hırsızlarla boğuşan babanın sol gözüne aldığı darbe sonucu kalıcı hasar oluştuğu ve hırsızlardan birini yakaladığı belirtildi. Ancak diğerinin ise bahçe kapısından kaçmayı başardığı aktarıldı.

Yüzleri maskeli olduğundan eşgalleriyle ilgili bilgi veremeyen genç çift, sadece Fas aksanı ile konuştuklarını hatırladıklarını ifade etti. Yaşadıklarını hala unutamayan ve psiokolojik destek alan aile oğullarının evde tahtadan bir kılıç bulduğunu ve onunla uyuduğunu belirtti.

Opsporingverzocht proğramında Türk ailenin yaşadığı korkuç olayla ilgili yayınlanan görüntüler:

SONHABER.EU

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Eyfel Kulesi çevresine duvar Eyfel Kulesi çevresine duvar

Fransa'nın dünya çapında tanınan sembollerinin başında gelen Eyfel Kulesi'nin etrafı kurşun geçirmez duvarla çevrelenecek....

İnternet sapığı Aydın Ç. yargı önünde İnternet sapığı Aydın Ç. yargı önünde...

7 yıl önce Kanada’da 15 yaşında Amanda Todd adlı bir kızın intihar etmesine neden olduğu iddia edilen Aydın Ç.’nin ( 38) duruşması...

Yahudi okulunda 7 çoçuğa cinsel istismar davası başlıyor Yahudi okulunda 7 çoçuğa cinsel istismar...

Hollanda'da bir Yahudi okulunda 29 yaşındaki öğretmen Ephraim S.'in cinsel istismarda bulunduğu 7 çoçuğun davası, İsrail'in sapığı yıll...

Sorun eğitim sisteminde, çocuklarda değil ! Sorun eğitim sisteminde, çocuklarda deği...

Çocukların sayısal ve sözel eğitimde çektiği sorunların (dyslexie) nedeni kötü eğitim....

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)

﻿
SON EKLENEN HABERLER
Eyfel Kulesi çevresine duvar Eyfel Kulesi çevresine du...

Fransa'nın dünya çapında tanınan sembollerinin başında gelen...

İnternet sapığı Aydın Ç. yargı önünde İnternet sapığı Aydın Ç. ...

7 yıl önce Kanada’da 15 yaşında Amanda Todd adlı bir kızın...

Kırmızı kalemle verilecek, ellle sayılacak ama… Kırmızı kalemle verilecek...

Yaklaşan 15 Mart Genel seçimlerinde Hollanda’nın nasıl oy ku...

Yahudi okulunda 7 çoçuğa cinsel istismar davası başlıyor Yahudi okulunda 7 çoçuğa ...

Hollanda'da bir Yahudi okulunda 29 yaşındaki öğretmen Ephrai...

Sorun eğitim sisteminde, çocuklarda değil ! Sorun eğitim sisteminde, ...

Çocukların sayısal ve sözel eğitimde çektiği sorunların (dys...

Hollanda’da yoksulluk içinde yaşayan aile sayısı artıyor Hollanda’da yoksull...

Hollanda’da Uzun süre yoksulluk sınırında ve altında yaşayan...

Yatağı ıslattı diye çocuğunu öldürdü Yatağı ıslattı diye çocuğ...

Yatağını ıslattığı için üvey babası tarafından cezalandırıla...

Fransa’da nükleer santralde patlama! Fransa’da nükleer s...

Fransa'da bir nükleer santralde patlama meydana geldiği bild...

Belçika’da ‘yabancı savaşçılara’ operasyon Belçika’da ‘y...

Belçika polisi, Suriye'den dönen yabancı savaşçılarla ilgili...

Fransız Devleti sığınmacı haklarını ihlal ediyor Fransız Devleti sığınmacı...

Uluslararası Af Örgütü, Fransa'nın, İtalya’dan ülkeye giriş ...

VIDEO GALERİ