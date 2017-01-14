Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Hollanda’da Türk bayrakları yarıya indirildi

İstanbul Ortaköy’de yeni yıl gecesi yaşanan terör olayına dünyadan tepkilier sürüyor.

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Hollanda’da Türk bayrakları yarıya indirildi

Yeni yılın ilk saatlerinde Ortaköy’de bir eğlence merkezine düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği, 65 kişinin yaralandığı olay sonrası başta ABD Başkanı Obama, Rusya Devlet Başkanı Putin olmak üzere dünyanın lanetlediği terör saldırısına Avrupalılarda kayıtsız kalmadı.

Almanya’da Berlin’in simgelerinden Brandenburg Kapısı, Türk bayrağı renkleriyle aydınlatılmsının ardından Hollanda’da da ilk önce Leiden, ardından da Rotterdam Belediyesi Ana Kenet binasına Türk bayrağı çekilerek yarıya indirildi.

Hollanda’da Belediye binalarına Türk bayrağı asılması, Hollandalı Türkler tarfından takdirle karşılanırken, çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Yaşadıkları şehirlerin, anavatanlarındaki acılara ortak olmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Türkler, bazı eleştirileri yapmaktan da geri kalmadı.

Aynı duyarlılığın terör kurbanı asker ve polisler içinde gösterilmesini beklediklerini belirten sosyal medya kullanıcıları, Terörün her türlüsüne lanet ederken, terör kurbanları arasında ayrım yapılmaması gerektiğini dile getiriyor.

©SONHABER.EU

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