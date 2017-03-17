Hollanda’da Türk cinayetlerine bir yenisi daha eklendi

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Edinilen bilgiye göre dün öğlen saatlerinde Venlo şehri Nieuwborg sokağında evinin önündeki sokakta silahlı saldırıya uğrayan 22 yaşındaki Ömer Köksal olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinden hızla kaçan zanlılardan birinin yakalandığı haber edilirken, olay ile bağlantılı olup olmadığı henüz kesin olarak açıklanmadı.

Hollanda’da son üç ay içerisinde 6 Türk öldürüldü

27 temmuz gecesi 41 yaşındaki Zeki Yumuşak ve 22 temmuz gecesi 50 yaşındaki Mustafa Ateş vurularak öldürüldü.

11 eylül gecesi Amsterdam şehrinde Halal Fried Chicken (HFC) restoranları sahibi Ali Ekrem Kaynak(48) vurularak öldürüldü. 23 ağustos tarihinde ise Hollanda’nın Venlo kentinde kafe işleten Kemal Zengin (44) kapısının önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü. 41 yaşındaki Ergin Başakçı ise 2 eylül tarihinde Rotterdam şehrinde bir kafeteryanın bahçesinde uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybetti.

Son olarak Ömer Köksal’ın (22) cinayetiyle birlikte son üç ay içinde 6 Türk vatandaşı vurularak öldürülmüş oldu.

Türkinfo