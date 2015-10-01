Hollanda’da Türk genci intihar etti

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Foto: © Lucien Baard

En son kız arkadaşıyla mesajlaştığı belirtilen Enschedeli Onur’un son sözlerinin, ” Seni çok sevdim. Ben gidiyorum hoşçakal. Herşey için özür dilerim. İnterneti kapatıyorum, istediğini yollayabilirsin ” olduğu aktarıldı. Onur’un bu mesajlaşmadan bir kaç saat önce İnstagram’da çıplak fotoğrafının yayıldığını farkettiği ve kız arkadaşıyla vedalaştıktan sonra apartmandan aşağı atladığı bildirildi.

Enschede’nin Deppenbroek semtinde bulunan evlerine okul arkadaşlarının akın ettiği görülürken ailenin perişan olduğu ve aile fertlerinden Gökhan Karasoylu gelenlere ” şu an için kimseye bir faydamız yok acımız büyük. Geldiğiniz için sağolun ancak bizden birşey beklemeyin ” dediği öğrenildi.

Onur’un okul arkdaşları fotoğrafı yayan kişinin gittikleri Bonhoeffer College okulunun eski öğrencisi olduğu ve hatta bazılarının kızla irtibata geçip, neden böyle birşey yaptığı ile ilgili sorular sordukları ve kızın da fotoğrafı yaydığına pişman olduğu bilgisi verildi. Ancak konuyla ilgili açıklama yapan emniyet basın sözcüsü, ” elimizde delil yokken kimseyi suçlayamayız. Şu an tahminler yürütülüyor. Savcılık inceleme başlattı. Reşit olmayan çocuklardan bahsediyoruz. Yapılacak İncelemelerin ardından olayın adliyeye sevkedilip edilmeyeceğine karar verilecek” dedi.

Adanalı Hakan Cücü’nün oğlu olduğu belirtilen Onur Hakan Cücü’nün cenazesinin Türkiye’de memleketlerinde defnedileceği belirtildi.

SONHABER.EU