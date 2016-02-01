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Hollanda’da Türk kuaför salonu kundaklandı !

Perşembe akşamı Hollanda’nın Enschede şehrinde meydana gelen kundaklama olayında bir kişi ağır yaralandı.

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Hollanda’da Türk kuaför salonu kundaklandı !

Foto: RTV-Oost

Şehir merkezinde Türklere ait olduğu iddia edilen bir berber salonuna girerek elindeki yanıcı madde ile berber salonunu yakan yüzü maskeli kişiyi polis her yerde aramaya devam ediyor.

Perşembe akşamı 20:35 sularında berber salonuna giren yüzü maskeli şahıs, elindeki yanıcı madde ile hem dükkanı hem de orada bulunan bir kişiyi yaktı.

Dükkanda meydan gelen büyük hasarla birlikte bir kişininde ağır yaralandığı olay sonrası saldırgan, kendisini bekleyen siyah renkli Seat marka bir otomobil ile olay yerinden kaçtı.

Saldırganın bir an önce yakalanması için polis ekipleri yoğun bir çalışma başlatan polis yetkilileri olayın bir hesaplaşma mı yoksa başka bir nedenden dolayı mı çıktığı konusunda bilgi vermedi.

Ağır yaralanan kişinin hastanede tedavisi sürerken, polis yetkilileri olayı aydınlatmak için yaralı şahsın konuşacak durumda olmadığı için ifadesinin alınamadığını söylediler.

Polis olayı bir an önce aydınlatmak için saldırganın kaçtığı aracı gören veya bilenlerden yardım çağırısında bulundu.

©SONHABER.EU

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