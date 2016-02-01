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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Hollanda’da Türk vatandaşlarına yakalama emri!

Hollanda’da geçtiğimiz Cumartesi günü Rotterdam kentinde T.C. Başkonsolosluğu çevresinde yaşanan olaylarda yer alan Türk vatandaşlara Aboutaleb’in yakalama emri verdiği belirtildi.

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Hollanda’da Türk vatandaşlarına yakalama emri!

RTL Nieuws haberinde yer alan bilgilerde Rotterdam belediye başlanı Aboutaleb’in belediye meclis üyelerine gönderdiği bildiride, konsolosluk çevresinde çıkan olaylarda yer alan kişilerin tespit edilmesi ve yakalama emri verdiğini duyurdu.

Aboutaleb’in yakalama emrinin ardından Rotterdam polisinin harekete geçtiği ve arama operasyonlarına başladığı bildirildi.

Türkiye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın vatandaşlarla görüşmesine izin verilmemesi ve bulunduğu yerden zorla götürülüp sınır dışı edilmesinin rdından, konsolosluk çevresinde bulunan Türk vatandaşlarını dağıtmak isteyen polislerin köpek ve atlarla saldırması tepkilere yol açmıştı.

Ohal ilan edildiği gerekçesiyle polisin müdahelesinin yerinde olduğunu beyan eden Hollandalı yetkililer, sadece Bakanları ile görüşmek için konsolosluk çevresinde bulunan Türk vatandaşlarına taşkınlık yaptıkları nedeniyle polisin müdahele ettiğini açıklamıştı.

Şu ana kadar 18 Türk vatandaşının gözaltına alındığı, yapılacak operasyonlarda polisin kimi aradığı ve aranan kişilere nasıl belirlediğinin ise bilinmediği belirtildi.

SONHABER.EU

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