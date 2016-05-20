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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

” Hollanda’da Türkleri karalamayı bırakın artık ”

DENK Milletvekili Selçuk Öztürk yazdığı makalede, Hollanda’da Türk vatandaşlarına karşı yapılan karalama kampanyası ve ‘entegrasyonları başarısız oldu’ gibi yorumlara tepki gösterdi.

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” Hollanda’da Türkleri karalamayı bırakın artık ”

Selçuk Öztürk özellikle Mart ayında Hollanda ile Türkiye arasında yaşanan krizin ardından Türk vatandaşlarını sürekli ‘şüpheli’ duruma düşürülmesi ve Hollanda toplumunda uzun yıllardır yer alan bir kesime karşı yürütülen karalama kampanyasına son verilmesini istedi.

Hollanda’da yaşayan Türklerin entegre olamadıkları ve Ankara’nın uzantılarıymış gibi ifadelere maruz kalmalarının yanlış olduğunu belirten Öztürk, bu durumaTemsilciler Meclisinde Wilders’ın Tunahan Kuzu’ya Türkiye’ye gidip orada siyaset yapması gerektiğini söylemesi ve Zijlstra’nın da ‘ Ankara’nın uzantısı’ ifadesini kullanmasını örnek olarak gösterdi.

Öztürk, siyasilerin yanı sıra Hollanda basını ve vatandaş üzerindeki etkisini de ele aldığı makalede, Türkiye’de 15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrasında Türk vatandaşlarına karşı ciddi bir baskı oluşturulduğunda dikkat çekti.

Selçuk Öztürk’ün makalesini okumak için buraya tıklayınız.

SONHABER.EU

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