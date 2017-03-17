Hollanda’da tütün ürünleri ‘ raflardan ‘ kaldırılacak

Hollanda Sağlık Bakanlığı Devlet Sekreteri Martin van Rijn, benzin istasyonları, kişisel bakım mağazaları, süpermarketler, kiosk gibi yerlerde tütün ürülerinin yeni satış düzenlemesiyle ilgili bilgi verdi.
Tütün ürünlerinin süpermarketlerde 2020 yılından itibaren müşterilerin dikkatini çekebileceği ve kolayca ulaşabileceği raflarda satılmayacağını duyuran Van Rijn, benzin istasyonları, kiosklar, kişisel bakım mağazaları, kırtasiyeciler ve diğer satış noktalarına ise 2022 yılına kadar süre verildiğini bildirdi. Bu durumun sadece tütün ürünleri satan dükkanlar için geçerli olmadığı, ancak vitrinlerde ürünlerin bulundurulmaması gerektiği belirtildi. Horeca sektöründe sigara makineleri 2022 yılında tamamen kaldırılmış olacak.
Van Rijn meclise sunduğu bildiride, bazı nargile çeşitlerinde de nikotin bulunmasının bağımlılığa neden olduğu gerekçesiyle yasaklanmasından yana olduğunu, ancak bu konuyla ilgili kararı yeni hükümetin vermesi gerektiğini ifade etti.
SONHABER.EU
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