Hollanda’da ‘ uyum sözleşmesi ‘ imzalamayana 340 euro ceza

Hollanda’da uyum yasası değişiklikleri Senato tarafından kabul edildi. Sığınmacı ve göçmenler Hollanda’nın norm ve değerlerini kapsayan uyum sözleşmesini kabul etmedikleri takdirde ceza alacaklar.
Senato tarafından kabul edilen tasarıda 1 Ekim tarihinden itibaren Hollanda’ya yeni gelen kişilerin ülkenin norm ve değerlerine saygı duymaları gerektiğini içeren bir sözleşme imzalaması yer alıyor. Bu sözleşmenin uyum sınavının bir parçası olması nedeniyle kabul etmeyenlere 340 euro para cezası yanı sıra oturum ya da Hollanda vatadaşlığı hakkı verilmeyecek. Sözleşme imzalanmadığında uyum sınavından geçilmeyeceği belirtildi. Bu konuda ısrar edildiğinde para cezasının tekrarlanabileceği de aktarılıyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Lodewijk Asscher, ” bu sözleşme ile ülkemize gelen sığınmacı ve göçmenlerin Hollanda’nın değerlerinin farkında olup kabullenmelerini hedefliyoruz. Hollanda’da yaşamanın kuralları konusunda bizler yeterince açık olmamıza rağmen ülkeye gelenlerin bu konuda zorlandığını gördüğümüz için daha ilk günden bunu kabullenmelerinin kaçınılmaz olduğunu vurgulamak zorundayız ” dedi.
SONHABER.EU
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