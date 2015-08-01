Hollanda’da vasıflı işçi açığı had safada

Hollanda’da vasıflı işçi açığı her geçen gün artıyor. Bir yanda vasıfsız işçiler için iş bulmanın her geçen gün imkansız hale geldiği Hollanda’da vasıflı işçi açığını kapatmak için yurt dışından onbinlerce işçi almayı planlanıyor.

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İnsan kaynakları uzmanı Randstad Holding CEO’su Jacques van den Broek, vasıflı işçi bulmakta yaşanan sıkıntıları gidermek için Hollanda dışından vasıflı işçi almasının kaçınılmaz olduğunu belirtti.

NOS radyoda bir proğramında konuşan Broek, Randstad bölgesi olarak ekonomideki büyümenin devam edeceğini, aynı büyümenin Hollanda içinde geçerli olduğunu ifade ederek, mühendislik, bilgi işlem, sağlık, inşaat, su ve elektirk tesisatçılığı, marangozluk başta olmak üzere değişik alanlarda ciddi eleman aaçığı söz konusu olduğunu ifade etti

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