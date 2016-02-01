Hollanda’da vatandaş kime inansın ?

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Foto: Arşiv – RTL Nieuws

Polis, gözaltı ölümlerinde ölüm nedenlerini farklı açıklarken, bir kısım ise polis şiddetinden olduğu görüşünde.

Hollanda’da son aylarda gözaltı ölümlerinde artış yaşanması vatandaşı tedirgin ederken, basın ve emniyetin verdiği bilgiler kafa karıştırıyor. Geçtiğimiz yıl Mitch Henriquez’in polisin kullandığı boyuna müdahele (nekklem) etmesinin ardından nefessiz kaldığı ve bu nedenle hayatını kaybettiği savcılık tarafından onaylanmış ancak olayın üstü hep kapatılmaya çalışılmıştı.

Bu olayın ardından gözler polisin üzerine çevrilirken, sosyal medyanın da etkisiyle gözaltılarda kullanılan orantısız güç ve gereksiz yere terörist muamelesi görenlerin görüntüleri ülkede hızla yayılmaya başladı.

Basın ile emniyetin vatandaşa sunduğu ortak bilgilerde gözaltı ölümlerinde polisler korumaya alınırken ortaya ölüm nedeni olarak başka sebepler atılıyor.

Hollandalı Türklerin gözaltı ölümleri arasında en yakından bildiği isim polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden İhsan Gürz’in ailesi hakkını aramaya çalışırken mahkeme kararı ile susturulmuştu. Henriquez’in ailesinden de ülkede huzurun bozulmaması için polis ile ilgili olumlu yorumlar yapmaları rica edilmişti.

Maastricht kentinde yine gözaltı sırasında hayatını kaybeden Makedonya kökenli vatandaşın da boyuna müdaheleden hayatını kaybettiği ortaya çıkmış, uzun süre sessiz kalan polisin bu hafta sözde kendini sorumlu hissettiği için olay yerinde bulunan ve polise yardım etmek isteyen bir vatandaş Makedonyalı’nın ölümünden sorumlu tutulmuştu.

Son olarak Amersfoort kentinde geçtiğimiz hafta sonu polisin sert müdahelesinin ardından hayatını kaybeden 30 yaşındaki gencin otopsi raporunda kokain zehirlenmesinden hayatını kaybettiğinin ortaya çıktığı iddia edildi.

Bütün bu gelişmelerin ardından gözaltı ölümlerinde ” polisler masum gösterilip ölüm nedenine ise bir kılıf uyduruluyor” yorumları yapılmaya başlandı. Vatandaşın hangi bilgilere inanması gerektiği konusunda kafasının karıştığı görülüyor.

SONHABER.EU