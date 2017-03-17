Hollanda’da vatandaş referandum istiyor

Hollanda’da İstihbarat birimlerinin her vatandaşı takibe alabileceği telekulak yasası ile ilgili vatandaşlar referandum yapılmasını istiyor. Referandum için imza kampanyası başlatıldığı bildirildi.

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Hükümet ve Temsilciler Meclisinin uzun süredir üzerinde tartışılan telekulak yasasının hayata geçirilmesinden yana olması vatandaşları harekete geçirdi. Telekulak yasasına göre AİVD ve MİVD istihbarat birimleri istedikleri kişinin telefon, e-mail ve internet trafiğini takibe alabilecek.

Telekulak yasasının doğrudan vatandaşı bağladığı için böyle bir uygulamanın olup olmamasının referandum yoluyla halka sorulmasını isteyen Tijn de Vos, ” 16 Ekim tarihinden önce 300 bin imzaya ulaşmamız gerekiyor. Şu an yaklaşık 60 bin kişinin kampanyayı imzaladığını görüyoruz. Beklediğimizden de hızlı gelişiyor. Umarım verilen tarihten çnce 300 bin imzaya ulaşırız. Suçluların takibe alınması olağan bir durum ancak bu yasa ile birlikte masum insanların bilgilerinde gizlilik ihlali yapılacak olması nedeniyle, referandum yoluyla halkın fikri sorulmalıdır ” ifadesini kullandı.

Gazeteciler derneği de yasa ile ilgili mahkemeye başvuracağını açıklarken, yaklaşık 12 kurum ve bazı yetkililer de bu yasaya kesinlikle karşı olduklarını bildirdi.

SONHABER.EU