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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

‘ Hollanda’da yeni bir Türkiye referandumu engellenmeli ‘

Hollanda Temsilciler Meclisinde DENK ve Forum voor Democratie hariç diğer partiler ülkede yeni bir Türkiye referandumu yapılmasını engellemek için devletin harekete geçmesini istedi.

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‘ Hollanda’da yeni bir Türkiye referandumu engellenmeli ‘

Türkiye’de idam cezası getirilmesi için referanduma gidildiği takdirde Almanya, Hollanda, Avusturya ve Belçika gibi çoğu Avrupa ülkelerinin idamın AB değerlerine uymadığı gerekçesiyle ülkelerinde Türklerin referandum için oy kullanmalarına izin vermeyeceklerini açıklamıştı.

Yeni bir referandum konusu bugün Hollanda Temsilciler Meclisinde oylamaya sunuldu. SP ve ChristenUnie tarafından sunulan önergeye sadece DENK ve Forum voor Democratie karşı çıkarken diğer partilerden destek geldi. Önergede idam cezası için referanduma gidildiği takdirde Hollanda’daki Türk vatandaşlarının referandumda oy kullanmalarının engellenmesi isteniyor.

SONHABER.EU

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