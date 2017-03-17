Hollanda’da yumurtada tehlikeli madde, sakın yemeyin!

Hollanda’da 30 kadar çiftlikten gelen onbinlerce yumurtada tehlikeli bakteri tespit edildiği için geri çağrıldı. Hollanda Gıda ve Tüketim Malı Güvenliği Kurumu NVWA, ”bu yumurtaları sakın yemeyin” uyarısında bulundu.

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Hollanda Gıda ve ve Tüketim Malı Güvenliği Kurumu NVWA uyardı ve halk sağlığı için risk teşkil eden bu yumurtaların toplatılması kararlaştırıldı.

Yumurtalar yetkili devlet kurumu tarafından denetlendiği esnada kabuklarında flipronil bakterisi bulunmuş. Yumurtaların içinde bakteriye rastlanmamış, ancak bu bakteri halk sağlığı için zararlı olduğundan bu yumurtaların tüketilmemesi ve geri iade edilmesi çağrısı yapıldı.

Yumurta ve kutu üzerlerinde X-NL-43113XX ve X-NL-43113XX X-NL-43326XX X-NL-43835XX X-NL-42766XX X-NL-42071XX X-NL-43514XX X-NL-41679XX X-NL-43879XX X-NL-43640XX X-NL-42659XX damgası bulunan yumurtaların kesinlikle tüketilmemesi ve satın alınan süpermarkete geri götürülmesi gerekiyor.

NVWA’nın yayımladığı liste:

X-NL-40155XX

X-NL-41679XX

X-NL-42071XX

X-NL-42766XX

X-NL-43113XX

X-NL-43326XX

X-NL-43835XX

X-NL-42659XX

X-NL-43514XX

X-NL-43640XX

X-NL-43879XX

Türkinfo