Hollanda’da yumurtada tehlikeli madde, sakın yemeyin!

Hollanda’da 30 kadar çiftlikten gelen onbinlerce yumurtada tehlikeli bakteri tespit edildiği için geri çağrıldı. Hollanda Gıda ve Tüketim Malı Güvenliği Kurumu NVWA, ”bu yumurtaları sakın yemeyin” uyarısında bulundu.
Hollanda Gıda ve ve Tüketim Malı Güvenliği Kurumu NVWA uyardı ve halk sağlığı için risk teşkil eden bu yumurtaların toplatılması kararlaştırıldı.
Yumurtalar yetkili devlet kurumu tarafından denetlendiği esnada kabuklarında flipronil bakterisi bulunmuş. Yumurtaların içinde bakteriye rastlanmamış, ancak bu bakteri halk sağlığı için zararlı olduğundan bu yumurtaların tüketilmemesi ve geri iade edilmesi çağrısı yapıldı.
Yumurta ve kutu üzerlerinde X-NL-43113XX ve X-NL-43113XX X-NL-43326XX X-NL-43835XX X-NL-42766XX X-NL-42071XX X-NL-43514XX X-NL-41679XX X-NL-43879XX X-NL-43640XX X-NL-42659XX damgası bulunan yumurtaların kesinlikle tüketilmemesi ve satın alınan süpermarkete geri götürülmesi gerekiyor.
X-NL-40155XX
X-NL-41679XX
X-NL-42071XX
X-NL-42766XX
X-NL-43113XX
X-NL-43326XX
X-NL-43835XX
X-NL-42659XX
X-NL-43514XX
X-NL-43640XX
X-NL-43879XX
Türkinfo
Hollanda’da 30 kadar çiftlikten gelen onbinlerce yumurtada t...
Hayat çok ince, akil almaz incelikte ipliklerle örülmüştür. ...
Avrupa'nın lokomotifi olarak adlandırılan Almanya'da emekli ...
GfK tarafından yapılan bir araştırmada Hollanda, misafirperv...
Yüzden fazla hastaya ameliyatlarda kullanılan cihazdan bakte...
Dışişleri Bakanlığı’nda yaz dönemi kararnamesiyle çeşitli ül...
Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına anadilleri olan Türkçe...
Türk Hava Yolları, yolcuların biniş bankosunda fazla bekleme...
Hollanda'da tedavisi imkansız denen ve ölüme terk edilen kan...
Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanlığı, Türkiye adil yargılam...