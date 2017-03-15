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Hollanda seçiminden ilk sonuçlar açıklandı

Hollanda genel seçimlerini, ilk sandık çıkışı anketlerine göre, 31 milletvekili çıkarması öngörülen Başbakan Mark Rutte’nin liderliğindeki liberal Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) kazandı.

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Hollanda seçiminden ilk sonuçlar açıklandı

Hollanda genel seçimlerini, ilk sandık çıkışı anketlerine göre, 31 milletvekili çıkarması öngörülen Başbakan Mark Rutte’nin liderliğindeki liberal Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) kazandı. VVD seçimde birinci olsa da, 41 milletvekili kazandığı 2012 seçimlerinin gerisinde kaldı.

Geert Wilders’ın partisi PVV ise 19 sandalye ile ikinci büyük parti olurken koalisyon hükümetinde yer alması Rutte’nin, ” Wilders ile kesinlikle çalışmayacağız ” ifadesinden yola çıkılarak imkansız gibi görünüyor.

Yaklaşık 2,5 yıl önce PvdA partisinden ihraç edilen Tunahan Kuzu ve Selçuk Öztürk kurdukları DENK partisi ile seçimlere ilk defa katılıyor olmasına rağmen 3 sandalye ile dikkat çekti.

Tarihin hezimetini yaşayan PvdA partisi 2012 seçimlerinde kazandığı 38 sandalye sayısını 9’a düşürerek rekora imza attı. Seçimlerde öne çıkan bir diğer parti ise Jesse Klaver liderliğinde Groenlinks 16 sandalye yükselerek büyük başarı elde etti.

CDA 7 ve D66 partisinin de 6 sandalye yükseldiği belirtildi.

Oy kullanma oranı şu an yüzde 80’lerde olarak açıklandı.

SONHABER.EU/AA

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