Hollanda’daki Somalililerden teşekkür ziyareti

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Hollanda’daki Somalililer sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliğine teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

STK yetkilileri, Somali’deki saldırıdan sonra Türkiye’nin yaptığı yardımlar ve gösterdiği dayanışma için teşekkür ziyaretinde bulundu.

AA muhabirine konuşan HİRDA Kalkınma Vakfının Müdürü Fatumo Farah, Somali’de geçen hafta gerçekleşen saldırıdan sonra Türkiye’nin Somali halkı için çok şey yaptığını söyledi.

Saldırının düzenlendiği gün Somali’de olduğunu belirten Farah, “Türkiye’nin yaptığı yardımlara bizzat şahit oldum. Türkiye’den gönderilen ambulans uçakla Türkiye’ye sevk edilen yaralıları kendi gözlerimle gördüm. Bu yapılan yardımlara karşılık Hollanda’da yaşayan bütün Somali halkı adına Türkiye’ye teşekkür ziyareti için buraya geldik.” dedi.

Bu ziyaretin sadece Hollanda’da kalmayacağını aktaran Farah, Somali hükümetinin aldığı karar ile dünya genelinde Türkiye’nin bütün büyükelçiliklerine teşekkür ziyareti yapılacağını kaydetti.

STK yetkililerinin yaptığı teşekkür ziyaretinin kendisinde büyük memniyet uyandırdığını söyleyen Lahey Büyükelçilik Maslahatgüzarı Alper Yüksel de, “Dünyanın her tarafındaki Somalililer ülkemizin yaptığı yardımlardan haberdarlar ve bu konuda kadirşinaslıklarını dile getirmiş oldular.” diye konuştu.

Mogadişu’da 14 Ekim’de biri Safari Otel yakınlarında diğeri Medine-i Münevvere bölgesinde 2 bombalı saldırı meydana gelmiş ve ülkede 3 gün ulusal yas ilan edilmişti.

Ülkede 300’den fazla kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırılarda yaralananlardan 40’ı tedavi edilmek üzere askeri ambulans uçakla Türkiye’ye nakledilmişti.

AA