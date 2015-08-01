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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Hollanda Türk Bakanı sınırdışı etti

Alınan son bilgilere göre Türkiye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın T.C. Rotterdam Başkonsolosluğu’nda gözaltına alınıp sınırdışı edilecek.

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Hollanda Türk Bakanı sınırdışı etti

RTL Nieuws haberinde T.C. Rotterdam Başkonsolosluğu’nda Bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın kendi isteği ile oradan ayrılmadığı takdirde gözaltına alınıp sınırdışı edileceği belirtiyor.

Bakan’ın Almanya’ya gönderileceği ve vatandaşlarla buluşmasına kesinlikle izin verilmeyeceği, bu konuda Hollanda’nın kararının net olduğu bilgisi verildi.

Hollanda özel RTL kanalı Bakan Kaya’nın, “Persona non grata” (istenmeyen kişi) ilan edildiğini, sınır dışına çıkarılacağını bildirdi.

Hollanda kamu yayın kuruluşu Nos TV, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın bazı korumalarının gözaltına alındığını belirtirken, özel RTL kanalı Bakan Kaya’nın, “Persona non grata” (istenmeyen kişi) ilan edildiğini, sınır dışına çıkarılacağını aktardı.

Bakan’ın korumalarının gözaltına alındığı ve Fatma Betül Sayan Kaya’nın polis eskortu eşliğinde sınırdışı edildiği bilgisi veriliyor.

SONHABER/AA

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