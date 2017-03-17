Hollanda’dan FETÖ’cülere iltica hakkı

Hollanda hükümetinin, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye’den kaçan FETÖ’cülerin sığınma başvurusunu kabul ettiği belirtildi.
Darbe girişimi sonrası Avrupa’ya kaçan Türklere Hollanda da iltica hakkı verdi. İlticacı Avukatlar Derneği Başkanı Wil Eikelboom sığınma hakkı verilen 8 kişinin Türkiye’de FETÖ üyeleri olarak aranan kişiler olduğunu bildirdi.
8 FETÖ’CÜYE SIĞINMA HAKKI
Hollanda Sığınma Avukatları ve Hukukçuları Derneği (VAJN) Başkanı Jan Eikelboom’a göre, ilk aşamada 8 FETÖ’cüye sığınma hakkı tanındı.
TERÖRİSTLER BASKI GÖRÜR ENDİŞESİ
Eikelboom, sığınma başvurusu kabul edilen teröristlere “Türkiye’de baskı görme riski” gerekçesiyle sığınma hakkı verildiğini söyledi. Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanlığı, FETÖ’cülerin sığınma taleplerinin kabul edildiğini doğruladı. Ancak bu kişilerin başvuru gerekçesi konusunda açıklama yapılmadı.
ONAYLANDIĞINI DOĞRULADILAR
Güvenlik ve Adalet Bakanlığı, “Uzatılmış sığınma prosedürü” adı verilen sürecin sonuna gelindiğini bildirdi. Bu çerçevede, sığınma başvurularının bir kısmının onaylandığı belirtildi.
2016 yılında Hollanda’ya Türkiye’den yapılan başvuru sayısı 235 olurken, bu sayı Eylül 2017’de 309’a ulaştı.
Hollanda'da kurulma hazırlıkları süren 4 partili koalisyon i...
Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, “Maalesef so...
Hollanda Demiryolları NS'in OV chip kartında bakiye olmadan ...
Hollandalı savaş muhabiri Hans Jaap Melissen, Rakka'da YPG'l...
Hollanda merkezli PKK yayın organı ANF'de yayınladığı bildir...
Rotterdam Erasmus Üniversitesi çok katlı binalarından biri ç...
Atatürk Havalimanı'ndan Avusturya'ya giden yabancı yolcular ...
Hollanda hükümetinin, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından T...
Berlin’in ‘Küçük İstanbul’ olarak da adlandırılan semti Kreu...
FKÖ Mülteci İşleri Dairesi Başkanı el-Ağa, "İngiltere, İsrai...