Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Hollanda’dan FETÖ’cülere iltica hakkı

Hollanda hükümetinin, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye’den kaçan FETÖ’cülerin sığınma başvurusunu kabul ettiği belirtildi.

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Hollanda’dan FETÖ’cülere iltica hakkı

Darbe girişimi sonrası Avrupa’ya kaçan Türklere Hollanda da iltica hakkı verdi. İlticacı Avukatlar Derneği Başkanı Wil Eikelboom sığınma hakkı verilen 8 kişinin Türkiye’de FETÖ üyeleri olarak aranan kişiler olduğunu bildirdi.

8 FETÖ’CÜYE SIĞINMA HAKKI

Hollanda Sığınma Avukatları ve Hukukçuları Derneği (VAJN) Başkanı Jan Eikelboom’a göre, ilk aşamada 8 FETÖ’cüye sığınma hakkı tanındı.

TERÖRİSTLER BASKI GÖRÜR ENDİŞESİ

Eikelboom, sığınma başvurusu kabul edilen teröristlere “Türkiye’de baskı görme riski” gerekçesiyle sığınma hakkı verildiğini söyledi. Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanlığı, FETÖ’cülerin sığınma taleplerinin kabul edildiğini doğruladı. Ancak bu kişilerin başvuru gerekçesi konusunda açıklama yapılmadı.

ONAYLANDIĞINI DOĞRULADILAR

Güvenlik ve Adalet Bakanlığı, “Uzatılmış sığınma prosedürü” adı verilen sürecin sonuna gelindiğini bildirdi. Bu çerçevede, sığınma başvurularının bir kısmının onaylandığı belirtildi.

2016 yılında Hollanda’ya Türkiye’den yapılan başvuru sayısı 235 olurken, bu sayı Eylül 2017’de 309’a ulaştı.

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