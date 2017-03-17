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Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Hollanda’dan flaş Srebrenitsa kararı !

Hollanda’da Temyiz Mahkemesi, Srebrenitsa’da 1995 yılında yaklaşık 300 Boşnak erkeğin ölümünden Hollanda hükümetinin “kısmen sorumlu” olduğuna hükmetti.

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Hollanda’dan flaş Srebrenitsa kararı !

Lahey Temyiz Mahkemesi, 2014’te bölge mahkemesi tarafından verilen Boşnak erkeklerin ölümünden Hollanda hükümetinin kısmen suçlu olduğu kararını onadı.

Mahkemede hakim Gepke Dulek, Hollanda askerlerinin 300 Boşnağı askeri kamptan çıkardığını ve bu kişilerin kamptan çıkarılmasıyla ellerinden “hayatta kalma şansının” alındığını bildirdi.

Mahkeme, kurban yakınlarının talep ettiği tazminatın yüzde 30’unun karşılanacağına karar verdi.

Srebrenitsa Anneleri Derneğinin Hollanda aleyhine 2007 yılında açtığı davanın sonucunda Lahey Bölge Mahkemesi, 2014 yılında Srebrenitsa’nın işgali sırasında Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde görev yapan Hollandalı tabura sığınan 300 sivil Boşnak’ın Sırp askerlerine teslim edilmesinden dolayı Hollanda’yı kısmen suçlu bulmuştu.

Kararın ardından Srebrenitsalı kurban yakınlarının avukatı Semir Guzin karardan memnun olmadıklarını yasal çerçeve içerisinde kararı temyize götüreceklerini söylemişti.

Bosna’daki savaş sırasında BM’nin koruması altında olan Srebrenitsa, 11 Temmuz 1995’te Sırp General Ratko Mladiç’in başında olduğu Sırp birliklerince işgal edildi. BM bünyesinde görev yapan Hollandalı askerlere sığınan çok sayıda Boşnak, Hollandalı askerler tarafından Sırplar’a teslim edilmişti. Sırplar’a teslim edilen Boşnaklar’ın önemli kısmı götürüldükleri ormanlık alanlarda ve depolarda katledilmişti. Srebrenitsa’da yaşananlar Avrupa Parlamentosu ve BM tarafından daha sonra soykırım olarak kabul edildi.

AA

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