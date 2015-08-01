Hollanda’dan geri adım: Türkiye ile gerilimi azaltmalıyız

Hollanda’da seçimleri kazanan Başbakan Mark Rutte’nin Halk Özgürlük ve Demokrasi Partisi (VVD), Türkiye ile tansiyonun düşürülmesini istiyor. Hollanda Savunma Bakanı, ‘Türkiye ile gerilimin azaltılması gerektiğini’ söyledi.
Hollanda’daki parlamento seçimlerinin galibi Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD), Başbakan Mark Rutte’ye Türkiye’ye karşı daha uzlaşmacı bir ton kullanılmasını önerdi.
Hollanda Savunma Bakanı Jeanine Hennis-Plasschaert, seçim sonuçlarının belli olmasının ardından Lahey’de yaptığı açıklamada Türkiye ile yaşanan gerginliğin azaltılmasını istediklerini dile getirdi.
Hollanda’da dün yapılan seçimlerde Rutte’nin partisi VVD, 150 sandalyeli meclise 31 milletvekili göndererek birinci parti oldu. Ancak VVD, 2012 yılındaki seçimlere oranla 10 sandalye kaybederek oy oranlarında düşüş yaşadı. Geert Wilders’in lideri olduğu aşırı sağcı PVV partisi ise yükseliş kaydederek sandalye sayısını 15’ten 19’a çıkardı.
Hollanda ve Türkiye arasında yaşanan kriz öncesi anketler, Rutte ve Wilders’in partilerinin başa baş olduğunu gösteriyordu.
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