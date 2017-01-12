Hollanda’dan suçlulara ‘alkol kelepçesi’

Hollanda, alkole bağlı suça karışmış kişilere “alkol kelepçesi” takacak.
Uygulama ile kelepçe takılan kişinin alkol kullanıp kullanmadığı, vücuttaki ter sayesinden kolayca öğrenilebilecek.
Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanlığı tarafından gündeme getirilen proje, Pazartesi günü deneme olarak hayata geçirildi. Rotterdam ve Doğu Hollanda’daki 100 deneğe alkol kelepçesi takıldı. Ayak bileğine takılan kelepçe sayesinde, idrar tahliline gerek kalmadan suçlunun vücudundaki alkol seviyesi ölçülebilecek. Sonuçlar ise denetim merkezine iletilecek.
AŞIRI ALKOL VE SUÇ İLİŞKİSİNE VURGU
Başsavcı Kitty Nooy, şiddet suçlarına dayalı birçok sabıka dosyasında alkol kullanımının ön plana çıktığını belirterek, trafik kazalarına da büyük ölçüde alkolün rol oynadığını ifade etti. Güvenlik ve Adalet Bakanlığı verilerine göre, alkolün kötüye kullanımı Hollanda’ya yıllık 3 milyar euroya maloluyor. Hollanda’da yılda 500 civarında kişi alkol yasağı cezası alıyor.
Başsavcı Nooy, alkol kelepçesi uygulamasının deneme safhasında olduğunu söyleyerek, yaygın kullanıma uygun olup olmadığını inceleyeceklerini belirtti. Hollanda hükümeti, ABD ve İngiltere’de uygulanan alkol kelepçesinin başarılı olduğunu, İngiltere’de kelepçenin alkol kullanımını önleme oranını yüzde 90’a taşıdığını açıkladı. Bu nedenle projenin Hollanda’da uygulanabileceği belirtildi.
DENEME AŞAMASINDA
Projenin başarılı olması halinde ‘alkol kelepçesi’ yasa kapsamına alınacak. Bakanlığa göre, alkole bağlı suçlara karışanların sürekli gözlemlenmesi, etkili sonuç veriyor. Alkole bağlı suç işleyenlere profesyonel yardım da veriliyor.
Başsavcı Nooy’a göre alkol kelepçesi, ciddi bağımlılığı olmayan ve alkol nedeniyle aile içi şiddet ya da trafik kazası gibi ceza gerektirecek olaya karışmış yetişkinler için kullanılacak. Alkol kelepçesi, henüz yasal bir zorunluluk değil. Pilot uygulama bir yıl sürecek
KAYNAK AHABER
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