Reklamı kapat
Avrupa'nın Güçlü Medyası
Avrupa'nın Güçlü Medyası

Hollanda’dan Türk aile ile gümrük memuru kavga etti

Hollanda’dan İstanbul’a gelen anne baba ve 2 çocuktan oluşan S. ailesi ile Atatürk Havalimanı’nda bir gümrük memuru arasında ‘arama’ tartışması kavgayla sonuçlandı.

A+A-

Hollanda’dan Türk aile ile gümrük memuru kavga etti

Gümrük memuru ile aramak istediği aile arasında arbede yaşandı. Olay yerine gelen polis ve gümrük memurları S. ailesini gözaltına aldı

Hollanda’dan İstanbul’a gelen anne baba ve 2 çocuktan oluşan S. ailesi ile Atatürk Havalimanı’nda bir gümrük memuru arasında ‘arama’ tartışması kavgayla sonuçlandı. Gümrük memuru kaşından yaralandı, gözaltına alınan aile fertleri adliyeye sevk edildi.

Olay, Atatürk Havalimanı geliş katı arındırılmış salonda meydana geldi. İddialara göre, Hollanda’nın Amsterdam kentinden gelen S. ailesi pasaport kontrolünün ardından Atatürk Havalimanı’ndan çıkmak için gümrük memurlarının bulunduğu alana doğru ilerlemeye başladı. Bu sırada aldıkları bir istihbarat nedeniyle kaçakçılık uygulaması yapan gümrük ekipleri, S. ailesini durdurarak valizlerini aramak istedi. Gümrük memuru İ.S kimliğini göstererek ailenin arama yapılmak üzere kendisiyle gelmelerini istedi.

KAVGA ÇIKTI

Gümrük memuru İ.S’nin tüm ısrarlarına rağmen durmak istemediği ve çocuklarını göndermek istemediği iddia edilen anne Y. S., bu sırada dengesini kaybederek yere düştü. Bunun üzerine, baba M.S. ile oğullarından Y. S., geri dönerek gümrük memuruna saldırdı. Kısa bir arbedenin ardından olay yerine gelen polis ve gümrük memurları S. ailesini gözaltına aldı. Kaşından yaralanan ve aileden şikayetçi olan gümrük memuru İ.S, ambulans ile hastaneye kaldırılırken, Atatürk Havalimanı Gümrük Müdürlüğü’ne götürülen S. ailesi ifadelerinin alınmasının ardından Bakırköy Adliyesi’ne gönderildi.

Türkiye gazetesi

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Kapıkule’de yardım ve satış yapanlara dikkat ! Kapıkule’de yardım ve satış yapanl...

Türkiye Kapıkule Mülki İdare Amirliği vatandaşları, sınır kapısı çıkışındaki pankartla yardım toplayan ve satış yapmak isteyenlere karş...

Hollanda meclisi yakınında şüpheli paket Hollanda meclisi yakınında şüpheli paket...

Hollanda'nın Den Haag kentinde bulunan meclisin yakınında şüpheli paket bulunması nedeniyle bölgenin kısa süreliğine tahliye edildiği b...

NRC gazetesini trolleyen Türk gençleri NRC gazetesini trolleyen Türk gençleri

Hollanda'nın Apeldoorn kentinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etekinliği ile ilgili Türk gençleriyle röportaj yap...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
﻿
SON EKLENEN HABERLER
Hollanda’ya Benelux’ın en büyük korku evi açılıyor Hollanda’ya Benelux...

Hollanda'nın Utrecht kentine Benelux'ın en büyük korku evi (...

Hollanda’dan Türk aile ile gümrük memuru kavga etti Hollanda’dan Türk a...

Hollanda’dan İstanbul’a gelen anne baba ve 2 çocuktan oluşan...

Kapıkule’de yardım ve satış yapanlara dikkat ! Kapıkule’de yardım ...

Türkiye Kapıkule Mülki İdare Amirliği vatandaşları, sınır ka...

Hollanda’da Avrupa Futbol Şampiyonası’na terör tehdidi Hollanda’da Avrupa ...

Hollanda'nın ev sahipliğini üstlendiği Avrupa Kadınlar Futbo...

Hollanda meclisi yakınında şüpheli paket Hollanda meclisi yakınınd...

Hollanda'nın Den Haag kentinde bulunan meclisin yakınında şü...

Maaşlarda kesinti yapan Uitzendbureau’lara ceza Maaşlarda kesinti yapan U...

Hollanda'da çalışanların maaşlarında kesinti yaptıkları veya...

NRC gazetesini trolleyen Türk gençleri NRC gazetesini trolleyen ...

Hollanda'nın Apeldoorn kentinde düzenlenen 15 Temmuz Demokra...

Hollanda’da ağır işlerde çalışanlar emeklilik yaşına ulaşamıyor Hollanda’da ağır iş...

Emeklilik yaşı 67 olan Hollanda'da aşır işlerde çalışan kişi...

Hollanda’da şiddetli yağışlar kuraklığı önledi Hollanda’da şiddetl...

Meteoroloji uzmanları normal şartlarda Temmuz ayında iki haf...

Atmaca: Kahpede şer, Oğuzlarda er bitmez! Atmaca: Kahpede şer, Oğuz...

Avrupalı Türkler tarafından ülke ülke düzenlenen 15 Temmuz...

VIDEO GALERİ