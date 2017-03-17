Hollanda’dan Türk aile ile gümrük memuru kavga etti

Hollanda’dan İstanbul’a gelen anne baba ve 2 çocuktan oluşan S. ailesi ile Atatürk Havalimanı’nda bir gümrük memuru arasında ‘arama’ tartışması kavgayla sonuçlandı.

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Gümrük memuru ile aramak istediği aile arasında arbede yaşandı. Olay yerine gelen polis ve gümrük memurları S. ailesini gözaltına aldı

Hollanda’dan İstanbul’a gelen anne baba ve 2 çocuktan oluşan S. ailesi ile Atatürk Havalimanı’nda bir gümrük memuru arasında ‘arama’ tartışması kavgayla sonuçlandı. Gümrük memuru kaşından yaralandı, gözaltına alınan aile fertleri adliyeye sevk edildi.

Olay, Atatürk Havalimanı geliş katı arındırılmış salonda meydana geldi. İddialara göre, Hollanda’nın Amsterdam kentinden gelen S. ailesi pasaport kontrolünün ardından Atatürk Havalimanı’ndan çıkmak için gümrük memurlarının bulunduğu alana doğru ilerlemeye başladı. Bu sırada aldıkları bir istihbarat nedeniyle kaçakçılık uygulaması yapan gümrük ekipleri, S. ailesini durdurarak valizlerini aramak istedi. Gümrük memuru İ.S kimliğini göstererek ailenin arama yapılmak üzere kendisiyle gelmelerini istedi.

KAVGA ÇIKTI

Gümrük memuru İ.S’nin tüm ısrarlarına rağmen durmak istemediği ve çocuklarını göndermek istemediği iddia edilen anne Y. S., bu sırada dengesini kaybederek yere düştü. Bunun üzerine, baba M.S. ile oğullarından Y. S., geri dönerek gümrük memuruna saldırdı. Kısa bir arbedenin ardından olay yerine gelen polis ve gümrük memurları S. ailesini gözaltına aldı. Kaşından yaralanan ve aileden şikayetçi olan gümrük memuru İ.S, ambulans ile hastaneye kaldırılırken, Atatürk Havalimanı Gümrük Müdürlüğü’ne götürülen S. ailesi ifadelerinin alınmasının ardından Bakırköy Adliyesi’ne gönderildi.

Türkiye gazetesi