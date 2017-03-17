Hollandalı doktorlar yaşamaz demişti …

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Mart 2017 tarihinde Hollanda’nın Almelo şehrinde geçirdiği bir trafik kazası sonrası hastahaneye kaldırılan Yılmaz Yücel’e Hollanda Diyanet Vakfı (HDV) Almelo Yunus Emre Camii Din Görevlisi Fatih Çenteli’den bayram morali geldi.

Geçirdiği kaza sonrası sevenlerinin akınına uğrayan Yılmaz Yücel’i Din Görevlisi Fatih Çenteli’de yalnız bırakmadı. Çenteli Yücel’i tedavi gördüğü Enschede Liberein Bakım Yurdu’nda ziyaret ederek moral ve manevi destekte bulundu.

Çenteli hasta ziyaretinin aslında Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından birisi olduğunu hatırlatarak şunları söyledi, “Hadis-i şeriften de hatırlayacağımız üzere hasta ziyareti aslında Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından birisidir. Öyle buyuruyor Allah’ın Rasülü (sav). Bu durumda biz Müslümanların sıla-i rahim ve akraba ziyaretlerinden ziyade eş-dostumuz hasta olduğunda da ziyaret etmemiz gerekiyor. Özellikle de bayram günlerinde onların bize ve moralimize sanıldığından daha da ihtiyaçları var. Ben şahsen bunu bir gelenek haline getirerek önümüzdeki Kurban Bayramı’nda da devam ettirmeyi düşünüyorum. Bu vesile ile Yılmaz amcamıza da bir kez daha şifa dileklerimizi iletiyoruz.”

Din Görevlisi Çenteli 7 aydır Almelo’daki görevinin başında ve Türk İslam Kültür Derneği başta olmak üzere çeşitli derneklerde de gençlere yönelik dini sohbetler veriyor.

NE OLMUŞTU:

Yılmaz Yücel Almelo’da bisikletiyle geçirdiği trafik kazası sonrası Enschede şehrindeki bir hastahaneye sevk edilmiş, 3 hafta komada kalmış ve Hollandalı bazı doktorlar ümitlerini yitirerek, Yücel alilesi’ne hastanın bağlı bulunduğu makinadan fişinin çekilmesi tavsiyesinde bulunmuşlardı. Ancak son anda devereye giren bir başka doktorun tedaviyi 1 hafta daha uzatması üzerine Yılmaz Yücel hayata tutunmaya başlamıştı.

Yücel şu anda sevenlerinin de dua ve desteğiyle hayata yeniden tutumuş vaziyette eski günlerine kavuşmanın özlemini çekiyor.

Ufuk.nl