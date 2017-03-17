Hollandalı gurbetçi tüm birikimini dolandırıcılara kaptırdı

Aydın’da 70 yaşındaki bir kişi, kendisini telefonla arayan kişilerce 230 bin lirasının dolandırıldığını ileri sürerek şikayetçi oldu Parası dolandırılan Arpalı, ”Yıllarca Hollanda’da tekstil fabrikasında çalıştım bu paraları biriktirmek için. Şimdi yıllardır biriktirdiğim paralarım gitti ” dedi.
Aydın’da 70 yaşındaki bir kişi, kendisini telefonla arayan kişilerce 230 bin lirasının dolandırıldığını ileri sürerek şikayetçi oldu Parası dolandırılan Arpalı: ” “Yıllarca Hollanda’da tekstil fabrikasında çalıştım bu paraları biriktirmek için. Şimdi yıllardır biriktirdiğim paralarım gitti. Biz de her gün televizyonlarda dolandırılanları izledik. Nasıl inanıyorlar diyorduk ama işte bizi de kandırdılar”
Aydın’da 70 yaşındaki bir kişi, 230 bin lirasının, telefonla arayan ve kendisini polis olarak tanıtan kişilerce alındığını ileri sürerek şikayetçi oldu.
Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan Muammer Arpalı, polisi arayıp, kendisini telefonda polis olarak tanıtan kişilerin, “Hesabınızın bulunduğu banka yolsuzluk yapıyor. Hesabındaki tüm parayı çekip bizim söylediğimiz hesaba havale et” diyerek para talep ettiğini, ilk olarak 80 bin lirayı istenilen hesaba yatırdığını daha sonra da eve gelen bir kişiye 150 bin lira verdiğini, ardından dolandırıldığını anladığı için şikayetçi olduğunu bildirdi.
Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Arpalı, yıllardır biriktirdiği parasının dolandırılmasından dolayı çok üzgün olduğunu belirterek, “Sabahleyin bir telefon geldi. Ev telefonundan aradılar. Kendilerini komiser olarak tanıttılar. Bir bankada yolsuzluk olduğu ve operasyon yapılacağını söylediler. Bizi de çok korkuttular. Bizi kandırdılar bütün paralarımızı aldılar. Operasyon falan yalanmış. 80 bin lirasını bankadan havale ile gönderdik. 150 bin lirayı da bankadan para çektik ve eve gelip bizden teslim aldı.” ifadesini kullandı.
Parasını dolandıranların bir an önce bulunmasını isteyen Arpalı, “Yıllarca Hollanda’da tekstil fabrikasında çalıştım bu paraları biriktirmek için. Şimdi yıllardır biriktirdiğim paralarım gitti. Biz de her gün televizyonlarda dolandırılanları izledik. Nasıl inanıyorlar diyorduk ama işte bizi de kandırdılar.” dedi.
Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, 3 hafta önce de benzer olayın yaşandığını ve 82 yaşındaki bir kişinin 350 bin lirasının dolandırıldığını, bu konuda vatandaşların duyarları olmaları gerektiğini bildirdi.
AA
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